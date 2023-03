Rode dévoile la cinquième itération de son classique microphone Rode NT1

J’ai toujours dit que tout créateur de contenu devrait soigner la prise de son sans doute bien plus que la prise de vue pour leurs vidéos. Et un bon microphone peut vraiment faire la différence. Les spécialistes de Rode mettent à jour leur microphone iconique, le NT1 5ème génération.

Connu pour leurs microphones, Rode a dans son catalogue un classique du genre à savoir son modèle NT1. Plusieurs versions ont été lancé depuis plus de 30 ans – le premier NT1 date de 1991 – et c’est donc la cinquième génération qui a débarqué sur les étals. Si le design général n’a pas beaucoup changé, ses caractéristiques en font un microphone à surveiller aussi bien pour les musiciens que pour tous types de créateurs de contenu (vlogger, youtuber, streamer, podcaster, etc.).

Microphone cardioïde à condensateur grand diaphragme, le NT1 5th Generation permet une grande précision dans la capture sonore avec un niveau de bruit très faible. Il est l’un des plus silencieux au monde. Pour nous autres les créateurs de contenu, le NT1 5th Generation est un microphone polyvalent puisqu’il propose à la fois une connexion XLR mais aussi USB. Vous pourrez donc l’utiliser avec votre interface audio ou directement branché sur votre ordinateur sans problème.

Mais le point le plus intéressant concernant sa sortie numérique 32 bits flottants. Grâce à cette sortie via USB et à l’application, vous pourrez enregistrer vos fichiers audio jusqu’à 192 kHz en 32 bits. Sans entrer dans les détails, avec 32 bits, vous n’aurez plus jamais peur de vous retrouver avec un fichier audio inutilisable qui sature ou au contraire qui a un volume trop faible. A l’instar des fichiers photos ou vidéos RAW qu’on peut traiter en post-production, vous pourrez manipuler le fichier audio à votre guise pour réduire ou augmenter le volume sans perte de qualité et de détail. Si les professionnels du son n’ont pas forcément besoin d’une telle fonctionnalité car habitué à faire les réglages en amont, il faut bien avouer que les créateurs de contenu devraient adorer cette flexibilité et surtout ne pas voir ton travail ruiné par un son inutilisable.

Pour un usage plus traditionnel via le port XLR, vous pourrez évidemment le brancher sur toute interface audio, table de mixage ou enregistreur possédant cette connectique analogique professionnelle. A noter qu’en tant que microphone à condensateur, il vous faudra l’alimenter en usage XLR, l’usage USB étant alimenté par définition par le port USB.

Grâce aux application Rode Connect et Rode Central disponibles sur PC ou Mac, vous pourrez régler votre microphone comme bon vous semble. Ainsi, il est possible d’ajouter de la compression, un filtre passe-haut, un noise gate ou divers autres effets à votre audio.

Le Rode NT1 5th Generation est fourni avec un support antichoc, un filtre anti-pop et les câbles XLR et USB pour une utilisation immédiate pour 300€ environ. Rode propose deux coloris, noir ou argent, le tout avec un corps en aluminium robuste.