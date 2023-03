2K et Lego se lancent dans les jeux de course arcade avec Lego 2K Drive

Non content d’obséder des millions d’enfants et d’adultes à travers le monde, les petites briques de Lego ont amassé une communauté colossale également côté vidéoludique. Cette fois-ci, Lego va s’attaquer à un genre différent, le jeu de course arcade mêlé à de l’aventure.

2K et Lego annoncent une nouvelle production nommée simplement Lego 2K Drive. Confié à l’équipe de Visual Concepts à qui ont doit la série des NBA 2K, ce jeu va mêler jeu de course avec un aspect aventure. L’action va ainsi se dérouler dans un monde ouvert où vous pourrez construire vos propres véhicules, vous balader où bon vous semble et devenir un pilote Lego.

Voici donc les principales caractéristiques de ce titre :

Une histoire dans un vaste monde ouvert : Les joueurs parcourront les différentes régions de Bricklandia lors de courses contre des rivaux charismatiques, avec l’espoir un jour de remporter le tant convoité Trophée Céleste. Dans LEGO 2K Drive, les joueurs choisissent leur façon de jouer, dans un monde ouvert à explorer immense rempli de courses, mini-jeux, défis, objets à collectionner, éléments à détruire, et de véhicules déjà connus issus des thèmes LEGO comme City, Creator, Speed Champions et plus encore.

LEGO 2K Drive propose un système de personnalisation permettant aux joueurs de construire leurs propres véhicules selon leurs goûts, avec plus de 1 000 pièces uniques de LEGO rendus disponibles au fil de leur aventure, en plus d’un large choix de couleurs, autocollants, agréments et plus encore. Jouez seul ou à plusieurs : LEGO 2K Drive offre un mode multijoueur coopératif compétitif palpitant pour vivre l’expérience à plusieurs. Jouez en famille ou avec des amis en mode local, en écran partagé à 2 ou retrouvez en ligne d’autres pilotes intrépides de niveaux de compétences similaires.

Lego et 2K ont par ailleurs signé une collaboration avec le constructeur McLaren Automotive pour intégrer deux modèles : la McLaren Solus GT et la McLaren F1 LM.

Pour les fans et les collectionneurs, 2K a prévu plusieurs éditions :

L’ Édition Standard sera disponible au prix de 59.99€* sur PlayStation®4 (PS4™), Xbox One, PC et Nintendo Switch TM et 69.99€* sur PlayStation®5 (PS5™) et Xbox Series X|S en versions physique et numérique.

sera disponible au prix de 99.99€*. Elle comprendra un nouveau véhicule, un agrément de véhicule et une mini-figurine LEGO disponibles dans le jeu. Les joueurs recevront également le Drive Pass 1 an** qui introduira un tout nouveau biome, en plus des quatre contenus de saison individuels du Drive Pass disponibles après la sortie du jeu, chacun proposant de nouveaux véhicules et thèmes. L’édition Super Géniale (version physique) inclut le set LEGO exclusif du Véhicule 2K Amphibie 3 en 1. L’Édition Rivaux Super Géniaux sera disponible au prix de 119.99€*. Elle comprendra de nombreux nouveaux véhicules un agrément de véhicule, et des mini-figurines LEGO disponibles dans le jeu. Les joueurs recevront également le Drive Pass 1 an** qui introduira une toute nouvelle région, en plus des quatre contenus de saison individuels du Drive Pass disponibles après la sortie du jeu, chacun proposant de nouveaux véhicules et thèmes.

Lego 2K Drive sortira le 19 mai 2023 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.