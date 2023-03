Stealth Pro, le nouveau casque gaming haut de gamme de Turtle Beach

BLOC INFO Date de sortie 23 avril 2023 Constructeur Turtle Beach Type Casque audio gaming ACHETEZ SUR AMAZON Version PlayStation Version Xbox

L’accessoiriste Turtle Beach a décidé de s’attaquer franchement au marché des casques gaming haut de gamme avec son nouveau Stealth Pro dont deux versions sont proposées.

En effet, histoire d’attirer le public PlayStation ou le public Xbox, Turtle Beach lance donc des versions aux couleurs des deux marques. Toutefois, quelle que soit la version du Stealth Pro, vous pourrez vous en servir sur bien des machines.

En effet, outre une connexion 2,4 GHz via le récepteur inclus à brancher sur votre PS5 et PS4/Pro ou votre XSX/S et Xbox One, le Turtle Beach Stealth Pro est aussi compatible Bluetooth 5.1. Vous pourrez donc vous en servir sur tout appareil compatible comme un smartphone, une tablette ou encore votre ordinateur. Vous pourrez même avoir les deux sources sonores simultanément. Rien ne vous empêche donc de jouer avec le son de votre console tout en écoutant du contenu provenant de votre smartphone ou votre ordinateur.

Turtle Beach annonce un son de qualité supérieure grâce à des haut-parleurs Nanoclear de 50 mm capables d’offrir un son puissant et détaillé. Pour une immersion totale, le Stealth Pro possède également un système actif d’isolation réduisant jusqu’à 25 dB de bruit. Toujours dans le domaine du son, Le Stealth Pro dispose de technologies comme le Superhuman Hearing permettant de mieux entendre le moindre détail sonore. Via l’application Turtle Beach Audio Hub, vous pourrez également accéder à divers préréglages audios et diverses commandes de personnalisation.

Pour la communication avec vos coéquipiers, le Stealth Pro est doté de deux micros internes ainsi que d’un micro-perche amovible TruSpeak capable de réduire les bruits de fond. Vos coéquipiers devraient donc parfaitement vous entendre lors de parties endiablées.

Côté confort, Turtle Beach a opté pour la mousse à mémoire de forme et la technologie ProSpecs pour les coussinets. L’arceau devrait tenir le choc puisqu’il présente une structure en acier. A l’instar de certains modèles du concurrent SteelSeries, le Stealth Pro fonctionne avec deux batteries interchangeables. Chacune permet une autonomie de 12 heures d’écoute environ. Vous pourrez tout simplement recharger une batterie – à enficher sur le récepteur USB fourni – pendant que vous utilisez l’autre.

Le Turtle Beach Stealth Pro est disponible à la précommande dès à présent pour un prix d’environ 330€. Ce casque sortira officiellement le 23 avril 2023.