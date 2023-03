Nintendo dévoile une longue vidéo de présentation du futur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

L’un des titres les plus attendus de l’année 2023 est pour sûr le nouvel épisode de la saga The Legend of Zelda. A quelques semaines de sa sortie, Nintendo en montre un peu plus.

A travers une vidéo de présentation de près d’un quart, les fans et les impatients pouvoir en voir un peu plus sur cette suite au célébrissime The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Dans The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, vous allez évidemment repartir sur Hyrule toujours sous la forme d’un monde ouvert que vous pourrez explorer à loisir. Bien des ingrédients de son prédécesseur vont se retrouver dans ce nouveau périple. De ce fait, côté gameplay, vous ne serez pas dépaysé. Toutefois, cette fois-ci les développeurs ont voulu ajouter une verticalité aux environnements.

La vidéo ci-dessous diffusée par Nintendo permet de se faire une bonne idée sur cette nouvelle aventure qui devrait ravir les millions de fans et les maintenir bien occupés en mai prochain.

Nintendo a lâché aussi de nouvelles images du jeu que vous pouvez retrouver dans la grande galerie ci-dessous.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est prévu sur Switch pour le 12 mai 2023.