Une version spéciale The Legend of Zelda Tears of the Kingdom de la Switch OLED

Outre la nouvelle vidéo de présentation du prochain volet de la saga Zelda, Nintendo annonce que les très grands fans et les collectionneurs pourront acquérir une édition collecter de la Switch modèle OLED.

Ce modèle reprend évidemment tous les caractéristiques de la Switch modèle OLED avec son bel écran 7 pouces OLED, 64 Go de stockage interne, un son amélioré et un dock avec port Ethernet le tout avec un design inspiré par l’univers de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Parallèlement, Nintendo va également lancer une manette Nintendo Switch Pro et une pochette de transport aux couleurs toujours de la superproduction.

La Nintendo Switch Modèle OLED The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sera disponible à partir du 28 avril prochain. Les deux accessoires précédemment cités le seront à partir du 12 mai, date de sortie du jeu.