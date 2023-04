Final Fantasy XVI s’annonce grandiose

Sony et Square Enix ont diffusé dans la nuit un State of Play dédié au futur Final Fantasy XVI. A en juger par les images, ça claque.

Si Final Fantasy XV avait déjà ouvert la voie à un action/RPG plus moderne et un gameplay plus punchy, Final Fantasy XVI va encore plus loin avec des environnements variés et riches en détail où le héros, Clive Rosfield, va se lancer dans un périple dans une contrée nomme Valisthéa. On suivra ses aventures à trois époques de sa vie : adolescence, la vingtaine et la trentaine d’années.

Véritable action/RPG, tousl es combats se dérouleront en temps réel. Evidemment, Clive gagnera en compétences tout au long de son périple et affrontera bien des ennemis toujours plus puissants en les débloquant sur une arborescence somme toute classique. Divers objets permettront de se créer des sortes de build pour plus ou moins faciliter les combats ou tout simplement pour coller à votre façon de jouer.

Pendant l’action, Clive pourra rencontrer divers PNJ dont certains pourront vous aider et participer aux combats. Ils seront totalement autonomes. Le plus fidèle compagnon est Talgor, un chien loup, qui va tout faire pour vous aider. Vous pourrez même lui donner des ordres.

L’une des grandes nouveautés et de pouvoir jouer les Primordiaux, les créateurs qu’on peut invoquer. Dans certains cas, il y aura des duels entre primordiaux. Si dans les vieux Final Fantasy, cela se déroule avec une cinématique, ici, ces duels deviennent complètement jouables pour des combats épiques.

Pour tous les détails, je vous laisse regarder la longue vidéo ci-dessous pour vous faire votre propre idée.

Final Fantasy XVI est prévu sur PS5 pour le 22 juin 2023.