Nouvelles images et nouvelle vidéo du très attendu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Sans conteste le titre le plus attendu en cette année 2023 sur la Nintendo Switch, The Legend of Zelda Tears of the Kindgom, suite de Breath of the Wild, se montre à nouveau.

Nintendo maintient la pression en nous faisant saliver avec une nouvelle vidéo et de nouvelles images de la nouvelle aventure de Link, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

La vidéo que vous pouvez admirer ci-dessous est la toute dernière que Nintendo diffuse avant la sortie officielle du jeu le 12 mai prochain. Elle permet d’apprécier le travail de l’équipe et découvrir bien des aspects de ce titre qui s’annonce déjà comme l’un des jeux de l’année 2023.

Je vous laisse savourer la vidéo ci-dessous qui ne peut laisser quiconque indifférent.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sortira le 12 mai 2023 exclusivement sur Nintendo Switch.