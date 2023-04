Un nouveau DLC pour Assetto Corsa Competizione

L’excellente simulation automobile des italiens de Kunos Simulazioni continue sa vie. Un nouveau DLC va permettre aux fans de rependre le baquet et le volant.

Disponible dès à présent sur la version PC, ce nouveau DLC nommé GT World Challenge 2023 ajoute trois nouvelles voitures :

La Ferrari 296

La Porsche 911 GT3 R (992)

La Lamborghini Huracan GT3 EVO2

Les fans pourront aussi découvrir une nouvelle piste, le circuit espagnol de Ricardo Tormo de quoi varier les plaisirs et aussi continuer à progresser dans son pilotage.

Pour fêter ce lancement, 505 Games France organise l’IberiCup que vous pourrez suivre sur les chaînes Twitch de RaceStartTV et de 505 Games France avec la présence de simracers, influenceurs, pilotes et journalistes. Tous s’affronteront sur le nouveau tracé espagnol.

Pour celles et ceux qui assisteront à cet évènement virtuel, sachez qu’il y a des prix à gagner comme le jeu Assetto Corsa Competizione, des codes pour avoir la nouvelle extension, un CPU Intel Core i7, un siège baquet et bien plus encore.

Pour les pilotes sur PS5 et XSX/S, l’extension GT World Challenge 2023 arrivera un peu plus tard dans l’année.

Assetto Corsa Competizione est disponible sur PS5, XSX/S, et PC.