Sony rachète Firewalk Studios, la nouvelle équipe formée par des anciens de Bungie et Activision

Alors que certains claquent des dizaines de milliards de dollars pour un seul éditeur, d’autres préfèrent reprendre des équipes prometteuses pour les ajouter à leur portfolio. Sony Interactive Entertainment continue dans cette seconde voie.

SIE annonce donc aujourd’hui l’acquisition de Firewalk Studios auprès de ProbablyMonsters Inc pour développer un titre multijoueur AAA sur PS5 et PC. A l’instar de tous les autres studios, l’équipe va rejoindre le giron de PlayStation Studios et collaborer avec d’autres prestigieuses équipes comme Naughty Dog, Guerrilla Games, Haven Studio, Insomniac Games, Bungie et bien d’autres.

Si ce studio ne vous dit rien c’est normal. Ils n’ont pas sorti de titre à ce jour. Toutefois, cette équipe est loin d’être composée par d’inconnus jeunes loups. En effet, Firewalk Studios a été fondé par l’ancien patron de Bungie, Harold Ryan, en 2018 et est dirigé par des vétérans de Bungie et Activision ayant travaillé sur un petit FPS multijoueur nommé… Destiny.

Mieux encore, SIE les avait repéré depuis un moment puisqu’ils avaient signé un partenariat avec le studio et son propriétaire ProbablyMonsters Inc en avril 2021 sur un titre AAA multijoueur. Il faut donc croire que l’avancée du projet a convaincu Sony d’acquérir carrément le studio.

Si on n’a pas encore vu la moindre image et obtenu la moindre information sur le projet en cours de développement, il est quasi certain qu’il s’agit d’un live service puisque Sony avait déjà confirmé plusieurs projets de ce type dans leur pipeline.

Les membres de cette équipe vont retrouver d’anciens collègues restés chez Bungie en rejoignant la bannière PlayStation Studios. Firewalk Studios sera le 20ème studio de PlayStation Studios. L’équipe compte déjà près de 150 membres et devrait continuer à s’étoffer au fur et à mesure de l’avancée du projet qu’on espère découvrir rapidement. Il est fort probable que le titre en question soit dédié à la PS5.

A suivre donc comme bien d’autres unités de PlayStation Studios.