ININ Games, Tozai et IREM préparent des compilations de titres IREM

La nostalgie continue à battre son plein et bien des éditeurs s’y engouffrent. ININ Games continuent en signant avec Tozai et IREM pour sortir IREM Collections.

Avec un premier volume prévu pour fin 2023 sur PS5, PS4/Pro, XSX/S, Xbox One/X et Switch, IREM Collections va rassembler trois shoot’em up de la marque :

Image Fight

Image Fight II

X Multiply

On ne peut pas dire que cette compilation rassemble les titres les plus connus d’IREM mais les curieux et les collectionneurs pourraient s’y intéresser tout de même.

IREM Collections Volume 1 sortira fin 2023 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et Switch.