Après le karting, les lutins bleus de Peyo repartent à l’aventure avec Les Schtroumpfs 2 Le Prisonnier de la Pierre Verte

Microids continue à puiser dans la licence Schtroumpfs et annonce donc un nouveau titre à venir sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour cette fin d’année. Toujours développé par l’équipe d’OSome Studio, Les Schtroumpfs 2 Le Prisonnier de la Pierre Verte fait suite au titre qu’avait proposé le développeur en 2021, Les Schtroumpfs Mission Malfeuille.

L’équipe a repris les mêmes ingrédients avec un jeu d’action/plateforme qui devrait être accessible au grand nombre avec une intrigue inédite. Dans ce volet, le Schtroumpf Bricoleur a conçu une nouvelle invention révolutionnaire, Le SchtroumpfoMix. Afin de le reprendre encore plus performant, il décide d’aller récupérer la mystérieuse Pierre Verte dans le laboratoire de Gargamel. Malheureusement, suite à un accident, la pierre se brise et ses fragments sont éparpillés partout dans le Pays Maudit. Et comme si cela ne suffisait pas à compliquer la situation, non seulement cette pierre a libéré des pouvoirs hors de contrôle mais aussi le maléfique Stolas.

Une équipe de 4 Schtroumpfs – Le Schtroumpf Bricoleur, le Schtroumpf à Lunettes, le Schtroumpfs Bêta et Tempête – vont devoir partir à l’aventure pour sauver le Pays Maudit. La bande pourra compter sur le SchtroumpfoMix mais aussi sur un certain… Gargamel. Vous pourrez découvrir trois nouvelles régions à explorer. Tout au long de l’aventure, il faudra obtenir de la BoostiBoom afin de pouvoir améliorer le SchtroumpfoMix. Le jeu permettra de jouer à deux en coopération.

Les Schtroumpfs 2 Le Prisonnier de la Pierre Verte est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour la fin d’année 2023.