Sony annonce son prochain PlayStation Showcase pour la semaine prochaine

Depuis des mois on attend avec impatience que Sony ne se décide à montrer un peu plus ses nombreux projets en préparation. Ce sera sans doute chose faite la semaine prochaine.

Sony a confirmé un PlayStation Showcase le mercredi 24 mai à 22h heure française. Contrairement aux State of Play relativement réguliers, le PlayStation Showcase est l’occasion pour Sony de montrer ses projets en préparation pour une sortie à plus ou moins long terme. On peut ainsi le rapprocher des conférences E3 d’antan.

Sony a d’ores et déjà confirmé que plusieurs projets de certaines équipes de PlayStation Studios. Si rien n’a filtré, il est plus que probable que le Spider-Man 2 d’Insomniac Games sera de la fête puisque le titre est toujours prévu pour 2023. Les titres montrés concernant la PS5 et le PS VR2.

Avec plus d’une heure de livestream, on peut donc s’attendre à des « world premiere » de la part de Sony. Le constructeur a toutefois indiqué que ce PlayStation Showcase sera aussi l’occasion de mettre en avant des projets d’éditeurs tiers et d’équipes indépendantes.

Rendez-vous donc mercredi prochain à 22h. On vous ajoutera le player Youtube dès qu’il sera disponible.