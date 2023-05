Bandai Namco annonce une bêta publique pour son Battle Royale My Hero Ultra Rumble

Reprenant l’univers de My Hero Academia, My Hero Ultra Rumble pourrait intéresser les fans du manga ainsi que les fans de battle royale d’autant plus que le jeu sera en free to play.

Bandai Namco annonce une bêta publique pour son My Hero Ultra Rumble. Celle-ci se déroulera du 26 mai au 2 juin sur PS5 et PS4/Pro. Pour rappel, My Hero Ultra Rumble est un jeu de battle royale gratuit qui opposera 24 joueurs en équipe de 3. Le but est évidemment de battre tous ses adversaires grâce à ses Quirks. Divers objets puissants pourront être récupérés en sauvant ou intimidant les civils dans le champ de bataille. Et en remplissant la jauge de Plus Ultra, chaque personnage pourra utiliser ses pouvoirs surpuissants. Il sera possible de réanimer vos coéquipiers tombés sur le champ de bataille grâce à des cartes de résurrection.

Cette bêta ouverte permettra d’incarner l’un des 15 personnages mis à disposition tirés de l’anime aussi bien du côté des bons comme des méchants. Le jeu final aura plus de personnages évidemment.

My Hero Ultra Rumble est prévu sur PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC et sur PS5 et XSX/S via rétrocompatibilité. Aucune date de sortie n’est pour le moment confirmée.