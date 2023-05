Hexworks montre une nouvelle vidéo de son attendu Lords of the Fallen

Le succès des Dark Souls et plus récemment d’Elden Ring a de quoi inspirer d’autres développeurs. Hexworks travaille ainsi sur un reboot spectaculaire de Lords of the Fallen.

Sorti en 2014, le titre originel était dans la lignée des Dark Souls. Curieusement, l’équipe d’origine CI Games a décidé un reboot confié à Hexworks avec une réalisation très très nettement supérieure. Lords of the Fallen sera ainsi l’un des premiers titres à utiliser l’Unreal Engine 5 pour un titre prévu uniquement sur PS5, XSX/S et PC. Autant dire que les technologies embarquées par le moteur graphique d’Epic Games devrait donner une toute autre dimension au visuel du jeu. Jugez-en par vous-même en regardant la vidéo ci-dessous.

Parallèlement à la vidéo, CI Games dévoile le contenu des différentes éditions prévues. Hormis l’édition standard qui comprend uniquement le jeu, l’éditeur a prévu deux autres éditions :

Edition Deluxe

Le jeu

Edition Collector

Le jeu

Une figurine de 25 cm du Croisé Noir : admirez ce guerrier mythique dans toute sa gloire avec cette figurine de 25 cm ultra détaillée

Un présentoir en métal : Mettez en valeur votre figurine avec ce présentoir métallique, intégrant des LED d’ambiance télécommandées

Un steelbook au design exclusif

La classe de départ « Le Croisé Noir » : l’iconique ensemble du Croisé Noir est composé de l’épée longue dévastatrice d’Isaac, ainsi que de ses couteaux à lancer, de son armure complète et de son pendentif*

Un artbook numérique : plus de 100 pages composées de somptueuses illustrations exclusives qui restituent toute l’horreur et la majesté du monde de Lords of the Fallen

La bande-son numérique : immergez-vous dans les harmonies envoûtantes de Mournstead avec la bande-son intégrale, composée par les célèbres Cris Velasco et Knut Avenstroup Haugen

Une visionneuse de modèles 3D : admirez tous les modèles de personnages du jeu sous toutes les coutures et en haute résolution

Poster et cartes illustrées recto-verso

Lords of the Fallen est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 13 octobre 2023.