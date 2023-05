Découvrez les premières épreuves de Lego 2K Drive jusqu’en 4K

Disponible depuis peu, le nouveau jeu de course inspiré par les célèbres briques Lego devrait ravir les fans de course arcade en monde ouvert.

Je vous propose donc de découvrir une bonne quarantaine de minutes du début de Lego 2K Drive développé par Visual Concepts qu’on connaît plus pour la série des NBA 2K. Il s’agit sans doute d’un projet qui leur permet un peu d’air et de légèreté puisqu’il s’agit d’un jeu de course arcade. Vous découvrirez qu’il n’est pas sans rappeler les Need for Speed d’EA dans sa structure avec diverses maps assez grandes à explorer pour y découvrir diverses épreuves à remporter, des rivaux à battre, etc. Evidemment le concept a été totalement transposé dans un univers Lego un brin délirant.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur la version PS5 et donne un avant-goût de ce qui vous attend. Le gameplay ne surprendra pas les pilotes arcade. Accessible et plutôt fun dans l’esprit de la majorité des jeux Lego, ce titre devrait ravir petits et grands. Les créatifs apprécieront la possibilité de créer ses propres bolides ce qu’on ne voit pas trop dans la vidéo qui présente le tout début du jeu.

Lego 2K Drive est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.