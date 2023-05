BLOC INFOS Date de sortie 23 mai 2023 Editeur ININ Games, Taito Développeur Taito Genre Réflexion Machines Switch PEGI 3 ACHETEZ SUR AMAZON Version Switch

Tandis que tout le monde a les yeux rivés sur la dernière légende de chez Nintendo, Taito ressort une autre de ses franchises mythiques sur Switch qui va vous rendre mabulle !

En finissant Bubble Bobble durant la glorieuse époque des NES, des ordinateurs Amstrad et autres bornes d’arcade, vous vous souvenez sans doute que les petits dragons Bob et Bub retrouvaient leur apparence humaine en terrassant le boss final. Pour mémoire les deux gamins avaient poursuivi leurs aventures dans les suites Rainbow Island et Parasol Stars, également sorties sur de nombreuses machines 8/16bits. Avec l’apparition de Puzzle Bobble vers le milieu des années 90, exit les mioches rondouillards ! Les dragons kawaii faisaient un retour fracassant dans un Puzzle Game simple mais efficace. Presque trente ans plus tard, ils continuent de mettre le feu… enfin les bulles.

Avec trois décennies d’existence au compteur, Puzzle Bobble est devenue une franchise incontournable du jeu de « réflexion » au même titre qu’un Tetris ou Puyo Puyo. Pour ceux qui ont passé leur existence dans une caverne un rappel du concept s’impose. Ici ce ne sont pas des groupes de haricots, des gemmes ou des formes qui tombent du plafond vers le sol entraînés irrésistiblement par la gravité. Non. Il s’agit de faire en sorte qu’une sphère colorée tirée depuis le sol vers le plafond puisse se loger parmi un groupe (constitué de 2 à plusieurs autres boules de même couleur) afin de les faire disparaître. Un principe dément puisque dans la première douzaine de tableaux d’initiation une sphère bien ajustée suffit à finir le level en faisant choir une ou plusieurs grappes de ces objets sphériques. Jouissif ! La difficulté de la campagne solo augmente progressivement. Ainsi, en sus de devoir réussir des placements plus complexes, le joueur voit aussi l’association des sphères compliqué par l’apparition d’objets malus qui empêchent de déclencher des réactions en chaînes. Pas question de se laisser le temps de la réflexion ! En sus de mettre la pression en imposant de résoudre le tableau en un temps limité, il arrive aussi que les grappes de sphères sont entraînées inexorablement vers le sol. Il faut éviter que l’une de ces boules atteigne une limite critique pour ne pas être sanctionné par un gamer over des plus frustrants ! Afin de donner un coup de pouce notez que le jeu permet de switcher entre les sphères à lancer et il offre d’employer des items salvateurs. Un de ces artefacts efface instantanément toutes les sphères d’une couleur du tableau et l’autre détruit à la manière d’une bombe toutes les les sphères mitoyennes. Pour vous épargner bien des peines visez juste ou aidez-vous des parois situées de part et autre de l’écran pour atteindre des spots inaccessibles par un tir droit. Ainsi mettez de l’effet en vous aidant des rebords et visez les cimes pour achever plus rapidement les tableaux ! S’il offre pas mal de levels pour s’éclater en solo, notez que le jeu permet également de se frotter à des adversaires en local et aux joueurs du monde entier par l’intermédiaire de modes en lignes. Il offre aussi dans sa campagne solo une Tour des Barons qui invite à éclater les scores afin de figurer dans les sommets du Leaderboard. Abonnement Switch Online indispensable si vous voulez briller en société !

Visiblement le temps est à la fête chez Taito ! En plus de célébrer le trentième anniversaire de son puzzle game, le développeur nippon en profite aussi pour boire un coup a la santé de Space Invaders ! La glorieuse icône des Shoot Them Up fête cette année ses 45 ans d’existence. Et pour l’occasion on retrouve un mode bonus intitulé Puzzle Bobble vs Space Invaders qui revisite le concept du shooter cultissime mais à la façon d’un puzzle game. Une petite attention sympathique. Il s’agit une fois encore d’éliminer des rangées de sphères colorées mais à la sauce Space Invaders. En sus de défiler de droite à gauche inexorablement, à l’instar des escadrilles d’envahisseurs de l’espace ces sphères ne manquent pas aussi de nous balancer des tirs lasers pouvant être contrées par l’envoi d’une sphère. Un sacrifice nécessaire pour ne pas se retrouver KO quelques secondes et être coiffé au poteau par l’adversaire ou les autres joueurs. En effet il est possible de s’y adonner également à quatre en versus et non par équipe. L’important c’est de gagner !

Pour achever le tour du proprio, attaquons la partie technique. Tout d’abord un grand merci à Taito qui a transmis un code pour la version Switch. Une attention sympathique quand on sait que l’on passe à la caisse pour tester la plupart des sorties 1st party de l’éditeur de Kyoto. Bref. Gardez à l’esprit que Puzzle Bobble EveryBubble est un puzzle game mignon et débordant de couleurs acidulées. On apprécie son graphisme pour la clarté de son rendu, comprenez qu’il est dépourvu d’aliasing, pour son habillage choupinou et l’animation qui ne faiblit pas malgré la « débauche » d’effets graphiques à l’écran dignes des bornes d’arcades. D’ailleurs si vous avez la nostalgie des salles enfumées, il ne fait aucun doute que les compositions entraînantes de Zuntata comme les effets sonores vous enflammeront les tympans lors de vos parties endiablées. De bonheur évidemment ! Enfin pour achever ce passage sur le grill, précisons que le jeu est en français dans ses textes et menus. Les dragons et leurs amis ne parlent évidemment pas en français mais s’expriment par des borborygmes stridents tout mignons. L’univers de ce Puzzle Bobble est enfantin certes, mais il cache bien son jeu le bougre !