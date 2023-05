Des cartes SanDisk microSD aux couleurs de Nintendo

Le spécialiste des cartes de stockage SanDisk sort deux nouvelles microSD aux couleurs de titres de Nintendo.

Les deux titres concernés sont The Legend of Zelda et Yoshi. Pour le modèle portant le blason Hylien de The Legend of Zelda, SanDisk propose carrément un espace de stockage énorme avec 1 To. Evidemment le prix de la carte risque d’en faire tiquer plus d’un puisqu’il vous en coûtera quelques 180€. Au moins, si vous avez beaucoup de jeux en version numérique, vous devriez avoir la place et vous éviter d’avoir à trimballer plusieurs microSD.

Le modèle Yoshi est nettement plus accessible. Toujours au format microSD compatible Nintendo Switch, cette carte offrira 64 Go de stockage pour 18€.

Evidemment ces microSD peuvent être utilisés dans d’autres types d’appareils comme des smartphones mais bon, vu le branding, elles devraient fortement attirés les fans Nintendo n’est-ce pas?

Ces microSD sont normalement disponibles dès à présent chez certains revendeurs ou sur la boutique en ligne de Western Digital. Vous y trouverez d’ailleurs d’autres modèles toujours sous licence Nintendo.