Découvrez le prologue de la nouvelle Saison des Profondeurs de Destiny 2 jusqu’en 4K

Comme vous le savez sans doute, la nouvelle saison de Destiny 2 Eclipse vient de débuter. Je vous propose de regarder à quel sauce vous allez être bouffé.

Disponible depuis quelques heures pour celles et ceux qui ont le pass annuel, la nouvelle saison nommée Saison des Profondeurs, va emmener les gardiens dans les profondeurs de Titan où on va retrouver un personnage connu, Sloane.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur la version PS5 en 4K HDR et vous permet de découvrir le prologue et les premières étapes de la nouvelle quête qui va, comme d’habitude, courir sur plusieurs semaines et dérouler ainsi son scénario au fur et à mesure.

Destiny 2 Eclipse est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.