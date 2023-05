Destiny 2 – La Saison des Profondeurs a débuté…

Comme prévu, Bungie débute la nouvelle saison de son Destiny 2 avec la Saison des Profondeurs. Les gardiens vont pouvoir reprendre du service.

Au moment où j’écris ces lignes, la nouvelle saison est active après une mise à jour de près de 8 Go tout de même (sur PS5). Alors à quoi aurons-nous droit dans cette Saison des Profondeurs ?

Comme d’habitude, nous aurons droit à une quête/campagne qui va courir sur plusieurs semaines. Celle-ci va nous faire retourner sur Titan et retrouver Sloane pour y découvrir des adversaires et des environnements sous-matins. Une vidéo sera postée bientôt sur Playscope pour vous montrer à quoi ressemble le prologue/première semaine de cette nouvelle quête

A l’ordre du jour également un nouvel artefact à améliorer pour gagner en puissance de lumière et en compétence et donc de nouveaux contrats et une nouvelle activité en matchmaking nommée Récupération. Nouveauté qui me semble plus qu’incongru mais cela plaira sans doute à certains, l’arrivée de l’activité Pêche. Oui, oui, vous avez bien lu. Vous allez pouvoir taquiner le goujon dans Destiny 2.

Pour les fans de donjons, la Saison des Profondeurs aura un nouveau donjon à partir de ce vendredi à 19h pour choper de nouveaux loots. Il faudra évidemment avoir le pass annuel de Destiny 2 Eclipse ou la Clé de Donjon d’Eclipse pour y accéder.

Enfin, on aura droit évidemment à divers nouveaux équipements et armes à looter et à améliorer pour se créer – pour qui aime ça – des builds.

Parallèlement au lancement de la nouvelle saison, Bungie annonce un nombre d’objets inspirés par un partenariat avec PlayStation. Bungie va ainsi proposer des ornements inspirés d’autres franchises de PlayStation comme God of War, Horizon ou encore Ghost of Tsushima. Il en va de même pour les coups de grâce ou encore une coque, un vaisseau ou un passereau. J’imagine qu’il va falloir sortir des brouzoufs pour les acquérir.

Destiny 2 Eclipse La Saison des Profondeurs est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.