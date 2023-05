Bungie commence le teasing pour la prochaine extension de Destiny 2

Alors que la seconde saison de l’extension Eclipse vient à peine de débuter, Bungie débute sa campagne de communication sur la prochaine et dernière grosse extension de Destiny 2, La Forme Finale.

L’info du jour comme vous pouvez le voir sur la couverture de cet article est du bien aimé Cayde-6, Nathan Fillion reprenant son rôle de nouveau. Oui, oui, je sais, il était mort lors de la campagne de Destiny 2 Renégats mais il faut croire que Bungie a décidé de le faire revenir d’entre les morts d’une manière ou d’une autre histoire de rameuter toute la meute pour le show final.

En effet, La Forme Finale devrait clôturer la saga de la Lumière et des Ténèbres de Destiny débuté il y a presque 10 ans avec le tout premier Destiny. Bon, pour le moment, on a droit qu’à ces quelques images et la vidéo de teasing ci-dessous. Il va falloir attendre le 22 août prochain et un livestream de Bungie pour en savoir plus. Je vous en reparlerai d’ici là.

Destiny 2 La Forme Finale est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour 2024.