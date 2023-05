Konami confirme enfin le remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater

Konami semble avoir décidé de réellement s’intéresser de nouveau au jeu vidéo sur consoles et PC avec non seulement le retour de la franchise Silent Hill mais également celui de Metal Gear Solid malgré l’absence d’Hideo Kojima.

Bon, je peux enfin l’avouer. J’étais au courant de ce projet depuis plus d’un an mais était tenu au secret. Toujours est-il qu’on a pu enfin avoir un tout premier aperçu de Metal Gear Solid Δ Snake Eater, le remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater sorti sur PS2 en 2004. 20 ans après, Konami va donc retourner aux sources – chronologiquement parlant – de la saga.

Puisqu’il s’agit d’un teasing, Konami est resté totalement évasif et bien avare en informations. On sait tout juste que cet épisode « delta » – pourquoi Delta au lieu d’un 3 allez savoir – est en développement sur PS5, XSX/S et PC. Le jeu reprendra tous les éléments du titre originel : scénario, voix, mécaniques de combat. Espérons que le gameplay sera amélioré avec un héros et des contrôles moins rigides. Espérons aussi une plus grande liberté avec la caméra. Bref, un gameplay modernisé tout de même.

Il va falloir attendre les semaines à venir pour découvrir les premières images de gameplay. Konami annonce lui-même des « graphismes sans précédent ». A noter que l’éditeur ne dévoile même pas le nom du développeur. Quant à la date de sortie, il faudra probablement attendre 2024 pour le 20ème anniversaire.

Parallèlement à cette annonce et pour préparer les fans, Konami annonce le Metal Gear Solid Master Collection Vol 1 qui va permettre aux possesseurs de PS5 et PS4 de (re)jouer aux épisodes :

Metal Gear Solid

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (version HD Collection)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (version HD Collection)

Est-ce que cela implique qu’il y aura un volume 2 avec MGS 4 et MGS V à venir? Je donnerais cher de pouvoir rejouer à MGS 4 en 4K 60FPS personnellement 😉

Metal Gear Solid Master Collection Vol 1 sortira à l’automne 2023 sur les « nouvelles plateformes » comme annoncé par Konami. On va donc supposer non seulement PS5 mais aussi XSX/S et qui sait, peut-être même la Switch. Konami en reparlera prochainement plus en détail.