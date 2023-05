Deux Spidey pour le prix d’un dans la première vidéo de gameplay de Spider-Man 2

Sans surprise, Sony a enfin montré du gameplay pour son futur Spider-Man 2. Et autant le dire. Les fans risquent de s’en lécher les babines à la vue de la vidéo et des images dévoilées.

Le PlayStation Showcase s’est terminé avec comme dernière vidéo du gameplay pour Marvel’s Spider-Man 2 en préparation sur PS5. Toujours développé par Insomniac Games, cette suite va nous permettre d’incarner à la fois Peter Parker dans une version de Spidey plus dark avec son symbiote et Miles Morales en Spider-Man plus traditionnel. La vidéo permet de découvrir une longue séquence de jeu où nos deux héros tenter de stopper l’homme lézard et devoir faire face à un ennemi qu’on n’avait pas rencontré jusque là à savoir Kraven Le Chasseur (un film est d’ailleurs en préparation). Il est accompagné de sa faction de sous-fifres qu’il faudra également combattre.

Je vous laisse le soin de (re)découvrir la vidéo et apprécier les nouvelles capacités des deux Spider-Man dans une séquence de gameplay spectaculaire qui donne vraiment envie.

Marvel’s Spider-Man 2 est prévu sur PS5 pour l’automne 2023.