PlayStation met en avant le projet Phantom Blade Zero des chinois de S-Game

Le PlayStation Showcase a été l’occasion de découvrir des titres sortant de nulle part. C’est le cas de ce Phantom Blade Zero qui a de quoi séduire et attirer le regard de bien des joueurs à travers le monde.

Fans des Dark Souls, Wo Long Fallen Destiny, Sekiro Shadows Die Twice ou des Nioh, vous pouvez déjà fourbir vos armes. Phantom Blade Zero semble bel et bien surfer sur la même vague d’action/RPG pour maso. Toutefois, il offre un univers mêlant folklore chinois et fantasy avec des combats qui n’ont rien à envier à des films de Tsui Hark l’énergie, la vitesse et la magie en plus.

La vidéo ci-dessous permet vraiment d’apprécier le travail colossal des graphistes et des animateurs. Les mouvements ont certainement bénéficié de la technique de la motion capture. On y reconnaît bien des techniques de combat à l’épée par exemple vu dans d’innombrables films. Si le gameplay suit et permet une variété des coups et des enchaînements, Phantom Blade Zero pourrait plaire à tous les fans de films d’arts martiaux.

Ce titre ajoute toutefois un côté fantasy avec diverses créatures et des forces occultes mais aussi un aspect un peu steampunk pour un mélange assez étonnant et plutôt réussi. L’intrigue va vous faire incarner un certain Soul, un assassin d’élite au service d’une organisation connue sous le nom de The Order. Accusé à tort du meurtre du patriarche de l’organisation, Soul est grièvement blessé pendant sa traque. Sauvé par un soigneur un brin mystique, Soul et donc vous allez devoir tenter de trouver qui se cache derrière cette machination. Seul hic, vous n’avez que 66 jours pour le faire. En effet, les soins prodigués ne vous maintiendront en vie que sur cette courte période. Evidemment, action/RPG oblige, en progressant dans l’aventure et en éliminant ennemis et créatures, vous pourrez récupérer bien des armes, des armures, des artefacts et monter en compétences.

Si cela n’était pas suffisamment évident sur la vidéo, Phantom Blade Zero est développé avec l’Unreal Engine 5. On peut dès lors apprécier la richesse visuelle des environnements mais aussi des personnages, les nombreux effets graphiques et le réalisme des visages. Le jeu n’est pas à proprement parler un monde ouvert. L’équipe relativement petite a préféré opter pour une multitude de cartes de taille raisonnable peuplé par diverses activités plutôt qu’un monde immense où il n’y aurait finalement pas grand chose à faire ou alors de manière peu varié et répétitif.

Aucune date de sortie n’est pour le moment annoncée pour ce titre mais pour sûr on va surveiller Phantom Blade Zero de près.

Phantom Blade Zero est prévu sur PS5 et PC.