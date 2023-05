505 Games et One More Level dévoilent Ghostrunner 2

Le ninja cyberpunk expert en découpe d’ennemis va revenir pour une nouvelle aventure toujours aussi tranchante avec du nouveau à maîtriser.

505 Games et One More Level confirment le développement et la sortie de Ghostrunner 2 pour cette année. On va donc retrouver notre ninja cybernétique dans une nouvelle aventure. L’intrigue de ce volet fait suite au premier volet puisque l’action prend place un an après les évènements du premier épisode. S’échappant de la Tour Dharma, notre héros du moment va découvrir des wastelands tout aussi truffés d’ennemis.

Outre les combats speed à pied, Ghostrunner 2 va ajouter des séquences de combat sur une moto – sans doute inspiré par les films The Villainess ou John Wick 3. Et histoire de justifier cette suite, le héros aura droit à de nouveaux pouvoirs, de nouvelles compétences et une plus grande liberté pour explorer les environnements.

Ghostrunner 2 est prévu pour 2023 sur PS5, XSX/S et PC.