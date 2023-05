Dead Cells Return to Castlevania sortira en version physique cet été

L’action/plateforme rogue-like des frenchies de Motion Twin va revenir sur le devant de la scène avec une version physique qui devrait ravir les collectionneurs.

Merge Games et Motion Twin confirment en effet la sortie de deux éditions physiques pour Dead Cells. Ces éditions sont nommées Dead Cells Return to Castlevania. Les deux éditions comprendront le jeu principal ainsi que tous les DLC et mises à jour sortis depuis le lancement de Dead Cells en 2018.

L’édition standard proposera un packaging avec une couverture double face réversible. L’édition Signature comprendra bien plus :

Un fourreau unique Signature Edition

Un CD audio avec 28 morceaux de Castlevania réimaginés dans le style de Dead Cells

4 pins

Un artbook

5 photos souvenirs

Une carte lenticulaire du château

4 cartes postales

Une boîte Special edition collector

Si une de ces éditions vous intéresse, vous pouvez d’ores et déjà la précommander sur le site officiel.

Dead Cells Return to Castlevania sortira sur PS5, PS4/Pro et Switch le 11 août 2023.