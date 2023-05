Test – Trust Gaming Muta Wireless Controller – Un pad multi-usages pour petit budget ?

BLOC INFO Constructeur Trust Gaming Type Accessoire, Manette ACHETEZ SUR AMAZON Version sans fil Version filaire

Les manettes sont généralement assez chères quelle que soit la marque surtout du côté des fabricants de consoles. Les accessoiristes tiers profitent de ce créneau avec des produits plus ou moins réussis. Trust Gaming semble avoir trouvé un bon rapport qualité/prix avec ses pads Muta.

La version que je teste ici est la version sans fil, la Muta Wireless Controller. Mon avis s’applique dans l’ensemble également à la version filaire qui n’a de principale différence qu’une connexion… filaire évidemment.

Alors que propose ce Muta Wireless Controller de Trust Gaming ? Avec un design et une taille assez proche du pad Xbox officiel, ce pad répondra aux besoins de la majorité des joueurs sur PC, Mac, Switch ou encore sur les smartphones et les tablettes. Ce pad permet en effet plusieurs types de connexion le rendant particulièrement versatile.

Outre une connexion filaire via son câble USB de 3m de long, vous pourrez vous en servir via connexion Bluetooth ainsi que via une communication radio 2.4 GHz grâce au dongle USB fourni. Difficile de faire plus complet donc. Pour jumeler le pad via Bluetooth ou via le dongle USB, il faudra utiliser une combinaison de boutons. C’est simple mais il vaut mieux ne pas les oublier. L’autonomie annoncée est de 10 heures ce qui en semble en ligne avec mon expérience avec ce pad.

La prise en main est évidemment familière pour qui a déjà utilisé un pad Xbox. Toutefois, le Muta Wireless se différencie par la symétrie sur les sticks analogiques. Personnellement, je préfère la symétrie à l’asymétrie des sticks des pads Xbox donc cela me va bien. La qualité de fabrication est correcte avec un plastique qui, s’il ne fait pas partie des plus luxueux, donne une bonne impression de robustesse.

Ayant testé ce pad aussi bien sur micro que sur la Switch, il s’avère plutôt agréable même si j’aurais préféré des boutons et gâchettes un peu moins bruyants. L’inversion des boutons A/B et X/Y peut être gênant également sur la Switch mais bon, on s’y fait à la longue. Dommage qu’on puisse pas remapper les boutons à notre guise. La possibilité de changer la croix directionnelle devrait ravir les fans de certains types de jeu que ce soit les jeux de baston ou une utilisation des jeux rétro via émulation. Les sticks sont plutôt confortables et précis. Je n’ai pas décelé de problématique particulier pendant mes séances de jeu.

Au final, Trust Gaming propose un pad sans chichi pour qui veut jouer sans se ruiner sur micro comme sur Switch ou toute machine compatible Bluetooth comme les smartphones et les tablettes.