Le rail-shooter Operation Wolf revient le mois prochain en VR

Les plus anciens d’entre vous se souviennent certainement d’un rail-shooter de Taito nommé Operation Wolf en arcades et adapté sur diverses machines ensuite. Vous allez pouvoir le (re)découvrir.

Microids et Virtuallyz Gaming ont en effet annoncé un nouveau titre inspiré de la borne originelle de Taito sorti en 1987. Beaucoup d’anciens parmi vous l’avaient sans doute pratiqué soit en arcades soit sur divers ordinateurs de l’époque notamment avec des versions Amiga et Atari ST plutôt proches de l’original.

Pour Operation Wolf Returns First Mission VR, la nouvelle équipe va tout de même moderniser le type. Terminé le scrolling horizontal et les ennemis qui se jettent au milieu de l’écran pour que vous puissiez les canarder. Le jeu passe non seulement entièrement en 3D avec une nouvelle direction artistique mais surtout sera jouable en VR sur Steam VR, Meta Quest 2, Pico 4 et PS VR2.

Le jeu va proposer une campagne solo de 6 niveaux histoire que vous puissiez profiter des diverses armes pour éliminer les ennemis qui tenteront de vous arrêter. Un mode survie est également prévu pour qui aime les défis puisqu’il faudra affronter des vagues d’ennemis encore et encore.

Operation Wolf Returns First Mission VR est prévu pour le 13 juillet 2023 sur PS VR2, Steam VR, Meta Quest 2 et Pico 4.

A noter que Microids a prévu le même titre en version non VR. Il sera disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC à l’automne 2023.