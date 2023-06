Ratchet & Clank Rift Apart annoncé sur PC pour fin juillet

Véritable démonstration de force des capacités de la PS5, l’action/aventure qu’est le dernier Ratchet & Clank Rift Apart est l’un des meilleurs titres de la PS5. Fun, inventif et techniquement de haut vol, ce titre va débarquer sur PC.

Insomniac Games est sans doute l’une des meilleures acquisition de Sony à avoir intégré son PlayStation Studios. Non content d’avoir pondu déjà deux Spider-Man – Un troisième titre, Spider-Man 2, arrive ceette année – et de travailler sur Wolverine, l’équipe a été parmi les premiers à sortir un titre sur PS5 avec Ratchet & Clank Rift Apart. Action, aventure et plateforme sont au coeur de la nouvelle aventure du duo qu’on a découvert pour la première fois il y a plus de 20 ans sur la PS2.

Sony continue donc sa stratégie d’adaptation sur PC de titres PlayStation avec Ratchet & Clank Rift Apart. La conversion a été confié à sa nouvelle équipe Nixxes Software en collaboration avec Insomniac Games. L’équipe aura fort à faire pour adapter cette superproduction PS5 sur PC pour diverses raisons.

Ratchet & Clank Rift Apart bénéficie non seulement d’une réalisation de très haut niveau avec notamment un rendu ray tracing et un framerate mais aussi d’une structure un peu particulière profitant des capacités du SSD de la PS5. En effet, le jeu offre des transitions imperceptibles entre divers endroits du jeu, le SSD étant capable de charger en mémoire le contenu nécessaire à grande vitesse. De ce fait, la version PC devrait requérir un SSD performant pour faire tourner le jeu correctement.

Les capacités confirmées pour le moment sont le rendu ray tracing, la compatibilité avec diverses résolutions 21:9, 32:9 voir 48:9 (configuration triple moniteur) en plus du traditionnel 16/9. Par ailleurs, le jeu gagnera en performance en étant compatible avec les diverses technologies d’upscaling comme le Nvidia DLSS3, l’AMD FSR 2 ou encore l’intel XeSS sans parler de la propre technique d’Insomniac Games (l’IGTI). Le jeu sera également compatible avec les technologies Nvidia Reflex et Nvidia DLAA. Le résultat devrait être un gain substantiel dans la fréquence d’image avec un minimum de perte de qualité d’image.

Qui dit PC, dit évidemment jouable avec le duo clavier/souris. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment utiliser un pad. Plus encore, si vous possédez un pad DualSense, vous pourrez non seulement jouer avec mais profiter des capacités spécifiques au pad de la PS5 comme le retour haptique et les gâchettes adaptatives.

Il va falloir attendre encore un peu pour connaître les configurations conseillées et le détail sur certains autres points.

Ratchet & Clank Rift Apart est prévu sur PC le 26 juillet 2023. Le jeu est disponible sur PS5.