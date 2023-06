Shadow of the Damned va être remasterisé

Via une vidéo quelque peu délirante l’équipe de Grasshopper Manufacture à l’origine du titre sur PS3 et Xbox 360 annonce donc un remaster à venir.

Si vous n’avez pas connu ce jeu, Shadow of the Damned nous faisait incarner un certain chasseur de démons nommé Garcia Hotspur. Après le kidnapping de sa petite amie Paula par le seigneur des démons nommé Fleming qui a décidé de la tuer encore et encore, Garcia se décide à entrer dans le monde des démons pour tenter de la sauver.

Le jeu était plus fun avec des personnages haut en couleurs. Il souffrait toutefois d’une réalisation qui pourrait bien gagner en qualité avec les machines modernes. On peut ainsi espérer une meilleure résolution et un meilleure framerate.

L’équipe de Grasshopper Manufacture a prévu un livestream le 15 juin à 6 du matin heure française pour évoquer les caractéristiques du remaster et les machines concernées.

Un peu de patience donc.