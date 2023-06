Ubisoft montre une première vidéo de son Star Wars Outlaws

Il y a quelques mois, Ubisoft annonçait qu’ils bossaient sur un titre inspiré par la franchise Star Wars. Aujourd’hui, lors du Xbox Games Showcase, Ubisoft dévoile une toute première vidéo et son titre : Star Wars Outlaws.

En janvier 2021, Ubisoft et Massive Entertainment annonçaient le développement d’un titre inédit dans l’univers de Star Wars. On sait désormais donc le titre et on a pu voir un premier aperçu avec une première vidéo en images de synthèse de ce projet. Vous pouvez voir la vidéo ci-dessous.

Star Wars Outlaws est le premier titre à monde ouvert dans l’univers Star Wars. Développé par Massive Entertainment à qui on doit les deux The Division et le futur Avatar Frontiers of Pandora (qu’on espère voir demain), on va se plonger dans une intrigue qui se déroule entre L’Empire Contre Attaque et Le Retour du Jedi. Le joueur que vous serez allez incarner une certain Kay Vess accompagné d’un sidekick nommé Nix alors qu’ils tentent de réussir le plus grand coup. A vous de voler, combattre et rejoindre la liste des personnes les plus recherchés de l’univers. En gros, imaginez une Han Solo au féminin quoi 😉

Ubisoft a prévu de montrer du gameplay lors de son stream Ubisoft Forward demain 12 juin à 19h. On suivra cela de près et on vous en reparle.

Star Wars Outlaws est prévu uniquement sur PS5, XSX/S et PC pour 2024.