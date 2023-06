Découvrez une demi-heure de gameplay de la démo de Lies of P

Si vous êtes un fan de Souls-like, vous avez sans doute mis dans votre wishlist ce projet de Neowiz. Avec la démo disponible, j’ai pu vous faire une petite vidéo que vous pouvez regarder tranquillement ci-dessous.

Comme promis, je vous au donc capturé une vidéo permettant de découvrir les débuts de l’aventure de P dans ce jeu d’action/RPG Souls-like. Lies of P est librement inspiré par l’histoire de Pinocchio puisque vous incarnez PC, un automate qui cherche à retrouver Geppetto pour devenir humain. L’action se déroule dans la ville de Krat avec une direction artistique très réussie et un gameplay qui ne devrait pas surprendre les fans de Dark Souls et consors.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur la version PS5 en mode performance et propose un gameplay plutôt agréable et une structure de jeu relativement linéaire. Comme tout Souls-like, il va falloir persévérer car recommencer des secteurs complets n’est pas rare si – comme moi – vous maîtrisez encore mal les commandes 😉

Lies of P est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 19 septembre 2023.