Nouvelles vidéos et une bêta à venir sur consoles et PC pour The First Descendant

Si vous aimez les looter/shooter surtout en free to play, ce titre coréen devrait vous intéresser. Non seulement vous allez pouvoir voir ce que ça peut donner mais vous pourrez y goûter si vous le souhaitez cet été.

Nexon Games a profité du Xbox Games Showcase Extended pour montrer de nouveau son looter/shooter/RPG The First Descendant. Imaginez un Destiny-like mais avec une vue à la troisième personne dans un univers particulièrement soigné et riche créé avec l’Unreal Engine 5 et vous aurez une petite idée de ce projet plutôt alléchant.

Tout joueur qui se lancera incarnera un Descendant et aura pour mission de défendre l’humanité et le continent d’Ingris des envahisseurs. Le jeu propose de nombreux personnages chacun avec leurs styles de combat et leurs capacités propres. A vous de choisir celui qui vous convient le mieux. De même, comme tout looter/shooter, vous aurez un grand nombre d’armes divers et variés ainsi que d’équipements. Ainsi votre héros peut être équipé de 3 armes, 4 équipements et accessoires et diverses armes secondaires.

A l’instar des titres du genre comme Destiny, le jeu en coopération est au coeur du jeu. Vous pourrez ainsi former des équipes de 4 pour affronter les ennemis et les boss gigantesques qui ne manqueront pas de vous bloquer le passage.

Si le titre vous intéresse, sachez que Nexon Games a prévu une bêta test en cross-play entre joueurs sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC du 22 au 28 août prochain. Vous pouvez vous inscrire dès à présent sur le site officiel.

4

The First Descendant devrait sortir sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC avant la fin 2023 en free to play.