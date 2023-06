Deux nouvelles vidéos pour vous faire découvrir la prochaine extension Phantom Liberty de Cyberpunk 2077

Si vous n’en avez pas assez de l’univers de Cyberpunk 2077, vous allez être servi. Tous les possesseurs du jeu sur PS5, XSX/S ou PC auront l’occasion de continuer l’aventure avec une extension majeure à arriver à la rentrée.

CD Projekt Red a profité du Xbox Games Showcase pour montrer des images et surtout des vidéos pour l’extension de Cyberpunk 2077 nommée Phantom Liberty. Une fois encore, vous allez incarner V. Cette fois-ci votre héros (héroïne) aura tout simplement pour mission de sauver le Président des Nouveaux Etats-Unis d’Amérique après que sa navette ait été descendu. Crashé dans le quartier le plus dangereux de Night City, Dogtown, la navette ne sera pas facile à atteindre. Il va falloir faire face à bien des dangers pour sauver le président. Au fur et à mesure de votre progression, vous rencontrerez évidemment divers personnages comme l’agent dormant du FBI nommé Solomon Reed incarné par Idris Elba. Vous pourrez de nouveau interagier avec Johnny Silverhand toujours incarné par Keanu Reeves. Et comme toute extension, Phantom Liberty ajoutera son lot de quêtes, de contenus, de véhicules, de tech et bien plus encore.

Je vous propose de (re)voir les deux vidéos disponibles de cette extension tant attendue.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sera disponible le 26 septembre 2023 sur PS5, XSX/S et PC.