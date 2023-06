Western Digital annonce des SSD sous licence PlayStation pour la PS5

Avec tous les titres en version numérique, l’espace de stockage de votre PS5 est très rapidement saturé. Western Digital a des solutions pour pallier à ce problème.

Le constructeur a fait partie des tous premiers à proposer des SSD M.2 NVMe compatibles avec la PS5. Il s’agissait du WD_BLACK SN850. C’est d’ailleurs celui que j’utilise depuis un moment 😉

Histoire de rassurer les possesseurs de PS5 qui veulent être certains que le SSD fonctionnera dans leur console, Western Digital propose donc un modèle estampillé PlayStation avec le WD_BLACK SN850P NVMe pour consoles PS5.

Ce modèle existe en version 1 To (143€), 2 To (229€) et même 4 To (478€). Il a l’avantage d’intégrer d’origine le dissipateur thermique plus que conseillé pour un fonctionnement optimal dans la console. Il suffit dès lors d’enficher le SSD dans son emplacement pour qu’il soit reconnu par la PS5. Pour celles et ceux qui n’auraient jamais mis de SSD dans une PS5, sachez qu’il faudra le formater. Ensuite le SSD sera reconnu comme un stockage secondaire.

Les différents modèles de ce SSD sont disponibles sur la boutique Western Digital.