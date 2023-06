Nouvelle vidéo et début des précommandes du shoot’em up Cygni All Guns Blazing de Konami

Le genre shoot’em up n’est plus aussi populaire mais il y a encore des tas de fans à travers le monde. Konami l’a compris et prépare la sortie de Cygni All Guns Blazing pour cette année.

En cours de développement chez les écossais de KeelWorks et annoncé depuis un bon moment, Cygni All Guns Blazing semble enfin sur sa dernière ligne droite puisque Konami lance les précommandes pour les versions PS5 et XSX/S. Pour fêter cela, Konami et le studio dévoilent une nouvelle bande-annonce (cf. ci-dessous) d’un shoot’em up qui semble des plus séduisants. Il ne reste plus qu’à espérer que le jeu final sera à la hauteur du visuel montré.

Cygni All Guns Blazing est prévu sur PS5, XSX/S et PC et devrait sortir avant la fin 2023.