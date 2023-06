Le shooter Warhammer 40000 Space Marine 2 se montre de nouveau

La licence Warhammer 40000 continue d’inspirer les développeurs. Saber Interactive prépare un nouveau shooter dans cet univers qui semble particulièrement bourrin.

Non content d’avoir dévoilé une vidéo lors du Skulls Showcase il y a deux semaines (cf. video ci-dessous), Saber Interactive (World War Z) et Focus Entertainment ont profité du Summer Game Fest pour montrer une nouvelle vidéo de leur action/shooter mettant en scène les célèbres Space Marines de l’univers Warhammer. On va donc pas trop faire dans la dentelle.

La dernière vidéo diffusée permet d’avoir une petite idée de ce qu’attend les futurs space marines s’ils se lancent dans la campagne en coop. Vous pouvez la voir ci-dessous.

Warhammer 40000 Space Marine 2 est prévu sur PS5, XSX/S et PC d’ici la fin 2023.