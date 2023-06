Les remakes de Baten Kaitos I & II sortiront à la rentrée sur Switch

Bandai Namco avait annoncé en début d’année le remaster de deux volets de la saga Baten Kaitos. On a enfin une date de sortie et une nouvelle vidéo.

Bandai Namco confirme la sortie de Baten Kaitos I & II HD Remaster sur Switch pour le 15 septembre prochain. Cette compilation comprendra les remasters de Baten Kaitos Eternal Wings and the Lost Ocean et Baten Kaitos Origins tous deux sortis à l’époque sur la Nintendo GameCube.

Pour ces versions, Bandai Namco a évidemment amélioré le graphisme en montant en résolution. Diverses modifications et améliorations ont été consenti comme la désactivation des rencontres, les combats automatiques, la possibilité d’ignorer les cinématiques ou encore la sauvegarde automatique. Vous aurez aussi la possibilité d’accélérer le jeu et les combats de 300% pour celles et ceux qui aiment rusher. Une option KO instantané peut même être utilisé pour vaincre les ennemis en une seule attaque. Bref, les développeurs ont ajouté des options qualité de vie pour ces deux titres.

Baten Kaitos I & II HD Remaster est prévu pour le 15 septembre 2023 sur Switch.