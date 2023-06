Remnant II sortira en plein été pour les fans d’action/RPG/shooter

Après le premier volet Remnant From the Ashes acceptable, Gearbox Publishing et Gunfire Games remettent ça avec une suite qu’on espère supérieure.

Remnant II va donc reprendre le concept de l’action/shooter/looter jouable en solo ou en coopération en équipe de 3 où il faudra affronter bien des ennemis à travers des mondes générées de manière dynamique où bien des quêtes et des butins seront à terminer et récupérer. Bref, si vous avez connu le premier volet, vous ne serez pas dépaysé. Toutefois, cette suite semble avoir bénéficier d’une montée en gamme de la réalisation avec des combats encore plus intenses à en juger par les vidéos ci-dessous.

Pour le lancement Gearbox Publishing a prévu plusieurs éditions :

Édition standard (50€)

Jeu de base – Profitez de REMNANT II à sa sortie le 25 juillet

Édition deluxe (60€)

Contenu de l’édition standard

3 ensembles d’armure de REMNANT: From the Ashes : les armures de sage, du néant et de Radiant

Édition ultime (70€)

Contenu de l’édition deluxe

Accès anticipé – Commencez à jouer à REMNANT II dès le 21 juillet, avant la sortie officielle du jeu

Pack de survie – Commencez le jeu avec divers objets utiles pour avoir une longueur d’avance sur vos redoutables ennemis

Pack de DLC – Débloquez l’accès aux trois prochains DLC pour REMNANT II. Plus de détails sur les DLC seront annoncés ultérieurement. Tous les DLC sont prévus pour l’année suivant la sortie.

Remnant II est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 25 juillet 2023.