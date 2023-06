Microids montre un premier teaser pour son futur Les Schtroumpfs 2

Microids avait annoncé son nouveau titre inspiré par l’oeuvre de Peyo le mois dernier. Cette fois-ci l’éditeur français montre une toute première vidéo et quelques nouvelles images.

Nommé Les Schtroumpfs 2 Le Prisonnier de la Pierre Verte, ce nouvel épisode mêle toujours action, aventure et plateforme en mettant en scène les célèbres personnages bleus de Peyo. Comme vous pouvez l’imaginer, ce titre va proposer une histoire inédite où vous pourrez incarner 4 schtroumpfs à savoir le Schtroumpf Bricoleur, le Schtroumpf à Lunettes, le Schtroumpf Bêta et Tempête. Vous aurez même à collaborer avec l’ennemi juré à savoir Gargamel. Vous aurez alors à combattre un certain Stolas après que la fameuse Pierre Verte que le Schtroumpf Bricoleur a voulu utiliser se soit brisé. La nouveauté de ce nouvel épisode est la possibilité de jouer à deux en coopération.

Les Schtroumpfs 2 – Le Prisonnier de la Pierre Verte est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour le 2 novembre 2023.