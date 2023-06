Des sièges gaming Secretlab estampillés Valorant

Si vous êtes fan du FPS compétitif de Riot Games qu’est Valorant et voulez jouer confortablement avec une parure inspirée par le jeu, Secretlab a deux propositions pour vous.

Le fabricant de sièges et bureaux gaming Secretlab annonce le lancement de 2 nouveaux modèles de son siège Secretlab Titan Evo. Ils annoncent ainsi les modèles Titan Evo Valorant Jett et Titan Evo Valorant Reyna.

Comme vous pouvez vous en douter, il s’agit d’une personnalisation du modèle Titan Evo standard avec les couleurs des deux personnages du jeu Valorant. Ces modèles reprennent en tous points les caractéristiques du Titan Evo utilisé lors des tournois Valorant Champions Tour.

Ces deux modèles sont proposés dans leurs tailles Regular et XL et sont d’ores et déjà en précommande sur le site officiel de Secretlab pour 674€.