Un nouveau shooter pour PS5, Switch et PC avec Xaladia

Le genre shoot’em up est devenu quelque peu niche après des années mais a toujours son public. Les japonais d’Acquire préparent un twin-stick shooter pour l’automne prochain nommé Xaladia Rise of the Space Pirates X2.

Sous ce nom à rallonge se cache donc un twin-stick shooter – un shoot’em utilisant le double stick de votre pad – qui semble s’inspirer du bon vieux Space Invaders. A vous de diriger votre héros et shooter les ennemis qui attaques vos installations. Par rapport aux classiques du shoot’em up du genre, ici, vous pourrez shooter dans toutes directions grâce au stick droit. Le but est simple donc : éliminer tous les ennemis qui vous attaquent. Si vous voulez voir ce que cela donne, jetez un coup d’oeil sur la vidéo et les images ci-dessous.

Xaladia Rise of the Space Pirates X2 est prévu pour l’automne 2023 sur PS5, Switch et PC.