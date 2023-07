Bandai Namco dévoile l’adaptation vidéoludique de Jujutsu Kaisen

Bandai Namco est le spécialiste des adaptations vidéoludiques de manga célèbres. Cette fois-ci l’éditeur nippon s’attaque à la franchie Jujutsu Kaisen.

Bandai Namco montre une toute première vidéo et des images pour Jujutsu Kaisen Cursed Clash. Inspiré du manga et de l’anime Jujutsu Kaisen, le jeu offrira de l’action en 3D. Aux joueurs de former une équipe composée de sorciers Jujutsu et d’esprits maudits pour divers combats en arène en 2 contre 2. Choisissez bien votre duo afin de profiter de synergies différentes permettant d’avoir des attaques combinées.

Vous aurez le choix entre 15 combattants pour revivre les évènements de la série animée où Yuji Itadori et divers personnages doivent défendre l’humanité contre diverses malédictions.

Jujutsu Kaisen Cursed Clash est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC. Pas de date précise de sortie n’a été pour le moment communiqué. En attendant, voici ci-dessous la première vidéo et les premières images dévoilées par Bandai Namco.