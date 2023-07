BLOC INFO Date de sortie 24 juin 2023 Editeur Sega Développeur Sega Genre Plateforme Machines PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch, PC PEGI 7

Et une année de plus pour le hérisson bleu ! Plutôt que de sortir un titre inédit pour marquer le coup, Sega et la Sonic Team ont choisi de ne pas trop se fouler. Paraît que c’est l’intention qui compte.

2022 aura été placé sous le signe astrologique du hérisson. S’il avait achevé l’année passée en apothéose avec un Sonic Frontiers des plus sympathiques, Sonic se l’était aussi joué vieux jeu à deux reprises. Il se rappelait à notre bon souvenir dans une compilation Origins sortie en juin puis en apparaissant dans les Sonic 3, Sonic 3D et Sonic CD qui figuraient sur la MegaDrive Mini2 parue en octobre. Vous avez survécu à cette indigestion de niglo ? Peut-être éprouverez-vous un certain intérêt à reprendre une cuillerée de Sonic Origins cette année encore. Cette version Plus propose la même chose… mais en « mieux ». Du moins d’un certain point de vue. Le jeu a été testé grâce à une version commerciale, achetée l’an dernier sur Xbox puis mise à jour par le biais d’une extension proposée pour la somme bien plus « raisonnable » de 9€. À ce tarif-là, la pilule pourrait passer !?

Si l’on avait eu le plaisir de suivre les péripéties de Amy Rose dans les Sonic R, Sonic the Fighters et Sonic Adventure puis dans bien d’autres volets suivants. En revanche sur les machines 16bit de Sega la demoiselle s’était limitée à de la figuration. Fini de jouer les faire valoir cette fois elle (re)passe à l’action ! Comme Sonic&Knuckles en son temps, ce jeu permet de rejouer aux grands classiques de la MegaDrive inclus dans cette compilation avec le hérisson… rose. Avouez que vous ne vous y attendiez pas. En sus le titre permet aussi à Knuckles de se taper l’incruste dans Sonic CD. L’occasion de redécouvrir les hits intemporels de la MegaDrive et du MegaCD grâce à de nouveaux persos. Comme dans les Sonic Adventure, Amy peut dégommer les ennemis à l’aide d’un maillet lors d’un saut ou frapper en continu devant elle. Si elle semble un chouïa moins véloce que notre hérisson, elle rivalise d’agilité lors des phases de plate-forme et elle peut employer les mêmes Power Up que ses compères.

Globalement la compil semble avoir conservé tous les acquis de Sonic Origins, on vous invite d’ailleurs à lire le test pour savoir ce qu’il en retourne. Pour mémoire le titre propose toujours pour chaque épisode MegaDrive de la compilation un mode Anniversaire (à la difficulté simplifiée puisque les vies sont infinies et la limite de temps désactivée), pour les puristes le titre offre aussi un second mode Classique à l’expérience plus authentique ainsi qu’un mode Boss Rush où il faut affronter les boss à la chaîne ou redécouvrir les levels grâce au mode Miroir. Enfin notez que cette compilation permet aussi aux plus masochistes de rejouer aux affreux levels bonus de Sonic3/Knuckles ainsi qu’à des challenges inédits. La version de base d’Origins nous avait un peu laissée sur notre faim. Histoire de nous rassasier, le jeu intègre en sus une dizaine d’aventure de Sonic et spin-off en version GameGear. La célèbre bouffeuse de piles, nous offre carrément l’intégral des Sonic 8 bit. En sus des quatre très bons jeux de plate-forme, Sonic, Sonic2, Sonic Chaos et l’excellent Triple Trouble, on peut aussi découvrir les deux Sonic Drift. Surfant sur la vague de Mario Kart, ces jeux de courses ne parvenaient pas à rester dans le sillage de l’original. Ces curiosités sont jouables à deux, comme la sympathique version 8bit de Dr Robotnik MeanBean Machine, dérivé occidental de Puyo Puyo le puzzle game enrichi en fayots mutants. Autre spin-off, Sonic Spinball évidemment moins spectaculaire et lisible que la version MegaDrive l’adaptation du jeu de flipper/plateforme reste honnête. Signalons que Tails est aussi mis à l’honneur puisque ses deux épopées sur la portable, Tails Sky Patrol et Tails Adventure sont présentes. Ce n’était pas vraiment la peine d’intégrer le Shoot Them Up à la maniabilité un tantinet approximative, en revanche, on apprécie de redécouvrir le jeu de plate-forme mâtiné de réflexion. Le Renard à deux queues n’est pas le seul à avoir bénéficié de son quart d’heure de gloire, Knuckles l’a remplacé dans Sonic Blast. Ultime titre de la franchise sorti sur GameGear en 1996, il singeait un peu le pseudo rendu Silicon Graphics de Donkey Kong Country et … c’est laid (pour rester poli) et rigide. Quel gâchis quand on sait que c’est le feu studio Aspect responsable des 3 précédents jeux de plateforme Sonic qui s’était collé à ce titre expérimental. Enfin, le jeu intègre aussi un titre assez méconnu, Sonic Labyrinth une sorte de version plus terre à terre du Sonic3D de la MegaDrive vu aussi en 3D isométrique mais en bien moins fun et moins maniable. Faites-vous votre opinion pour discerner le bon grain de l’ivraie ! Cette dizaine de titres en supplément s’avère sympathique même si on aurait aimé avoir en sus les versions Master System, moins colorées, mais davantage adaptées à nos écrans.

Techniquement Sonic Origins Plus est un joli jeu en 2D. Comprenez que les remasters des titres MegaDrive sont réussis, puisqu’ils tirent parti de nos écrans 16/9 pour s’afficher sur toute la largeur sans infliger une image étirée, disproportionnée ou même encore pixelisée. En revanche à l’instar de la version de base on déplore toujours l’absence de filtres graphiques et notamment de scanlines pour simuler l’affichage sur une bonne vielle télé cathodique des familles. Signalons aussi l’absence de filtres destinés à agrandir l’image des jeux GameGear qui s’affichent ainsi au format d’écran de la console portable. Cette fenêtre est hélas étriquée pas toujours lisible, bien moins confortable en tout cas que sur Master System. D’ailleurs si comme moi vous avez poncé Sonic sur la 8bit de salon, on ne peut qu’être déçu/surpris du gameplay remanié sur la console portable lors des confrontations face aux « engins de Robotnik comme à quelques changements dans le Level Design. Bonne nouvelle la compilation est toujours dotés de menus en français, en revanche les titres remasterisés, ceux d’origine ou de la GameGear sont restés quant à eux en anglais dans le texte. Enfin côté musiques le Sonic Origins Plus régale nos tympans en nous offrant de réécouter les fabuleuses bandes sons d’origine ou remixées des versions MegaDrive des Sonic (comprenez 1,2,3 et Knuckles), de Sonic CD et – comble du sadisme – de Sonic 3D et Knuckles Chaotix. Je déplorais l’absence de ces deux titres dans la compil Origins de base … Sega m’aura entendu d’une certaine façon. En revanche pas question d’écouter les mélodies des versions GameGear. Dommage !