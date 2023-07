Nouvelles images, vidéo de gameplay et nouveaux détails pour Helldivers 2

Dévoilé lors du PlayStation Showcase, le projet Helldivers 2 a de quoi titiller mon intérêt après un premier volet réussi.

L’équipe d’Arrowhead Game Studios est sur la dernière ligne droite dans son développement de Helldivers 2. Si le premier titre se jouait avec une vue aérienne et permettait en solo ou en coop de se lancer dans un grand nombre de missions pour contrecarrer une invasion extraterrestre. Dans le concept, difficile de ne pas penser à l’approche du film de Paul Verhoeven, Starship Troopers.

Pour la suite, l’équipe passe au niveau supérieur et en lieu et place d’une vision aérienne, on va pouvoir se lancer dans de l’action à la troisième personne. Comme pour le précédent volet, il va falloir progresser pour faire évoluer l’équipement et l’arsenal de votre helldiver. A vous de faire les bons choix en fonction des missions et des ennemis que vous aurez à affronter. En coop en équipe jusqu’à 4 combattants, il vaut mieux chercher à être bien complémentaires.

En plus de l »équipement et l’arsenal que vous allez emmener avec vous en atterrissant sur une planète, vous pourrez appeler du soutien avec des largages aériens de matériel, d’armes et bien plus encore. Les combats vont être acharnés avec des hordes d’ennemis à éliminer tout en évitant les tirs amis. Hé oui, comme pour le premier volet, il va falloir éviter de shooter sur ses coéquipiers. Bref, il va vraiment falloir jouer avec une approche tactique sérieusement pour réussir les missions et les éventuels objectifs secondaires.

Si vous ne l’aviez pas déjà regardé, je vous propose de revoir la bande-annonce montrée lors du PlayStation Showcase tout à fait dans l’esprit de Starship Troopers. Evidemment je vous propose également de voir la nouvelle vidéo montrant un peu plus le gameplay qui nous attend. Le titre semble particulièrement séduisant. Il me tarde personnellement de le tester 🙂

Helldivers 2 est prévu sur PS5 et PC pour cette année 2023.