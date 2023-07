La roadmap de Black Desert Online impressionne

Si vous faites partie des adeptes du MMORPG Black Desert Online, Pearl Abyss a profité de son évènement FESTA pour en dévoiler les futurs contenus qui ont de quoi titiller votre intérêt.

Lors de ce stream que vous pouvez (re)voir ci-dessous via le player Youtube l’équipe sud coréenne de Pearl Abyss a présenté tous les contenus à venir pour son Black Desert Online. Et il semble qu’il y ait du lourd pour que les joueurs replongent.

Alors que la dernière extension, La Terre du Matin Radieux, est disponible et acclamée, Pearl Abyss prépare l’avenir.

Dès à présent, Pearl Abyss lance la classe Maegu suivant celle de sa soeur Woosa. Son éveil permet de découvrir un personnage expert dans le maniement d’un éventail mortel de sa classe jumelle avec la capacité à transpercer les ennemis à longue distance. Pour vous faire une idée, voici une vidéo de combat.

A partir du 26 juillet prochain, l’équipe va lancer un nouvel évènement estival nommé Le Palais de la Mer. Vous pourrez ainsi explorer un palais sous-marin avec des tas de mini-jeux pour vous occuper. Vous y incarnerez des lapins ou des tortues. Les lapins devront tenter de s’échapper du palais tandis que les tortues doivent les traquer. Diverses récompenses seront à remporter en cas de victoire.

Un nouveau contenu de guerre de conquête PvP est prévu. Nommé Guerre des Roses, cette nouvelle activité va permettre des batailles massives à 300 contre 300 toutes les deux semaines. On pourra s’appuyer sur une carte stratégique, élaborer des tactiques et surtout prendre part à une guerre en temps réel. Pour cette nouvelle activité et au contraire des Guerres de Conquête existantes, nul besoin de construire des forteresses et autres fortifications. Les Guerres des Roses se focalisent sur le combat et la stratégie. Le fait qu’il n’y ait aucun capping sur l’équipement permet à tous de se lancer dans la bataille.

Parmi les autres nouveautés annoncées venir, on pourra noter :

Un nouveau serpent boss nommé Imugi dans le sanctuaire noir de la Terre du Matin Radieux accessible dès à présent.

La nouvelle saison du PvP 3c3 Arène de Solare débute dans la Terre du Matin Radieux.

Un nouveau cheval de Tier 10 nommé Fléau Mythique

Un nouvel objet, Dehkia’s Lantern, qui éveille des monstres dans certaines zones. Ceux-ci sont alors plus puissants et plus dangereux mais donnent de meilleures récompenses en cas de victoire.

Un nouveau royaume, Noble Land Ulu Kita, situé au-delà de la frontière sud de la région de Mediah. Vous y trouverez quatre zones de monstres. Il faudra un gros niveau (700 ou plus de puissance d’attaque et défense) pour tenter de les battre. Ce royaume devrait arriver en août.

Bref, Pearl Abyss a décidé de continuer à bien enrichir son bébé depuis qu’il en a repris les rennes totalement. Et pour les fans, c’est toujours du nouveau contenu à découvrir.

Comme d’habitude, il y aura certainement un décalage entre les disponibilités sur la version PC et sur consoles. A voir si le mode 300 contre 300 est possible sur consoles d’ailleurs.

Black Desert Online est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.