Destiny 2 – La saison de la sorcière a débuté

Alors que Bungie prépare déjà la prochaine extension nommée La Forme Finale que nous vous évoquerons dans un autre article, l’équipe n’oublie pas de proposer du nouveau contenu pour les gardiens.

Faisant partie de Destiny 2 Eclipse, la nouvelle saison nommée Saison de la Sorcière a donc débuté. Une fois encore, les gardiens vont devoir continuer à poursuivre le Témoin et combattre ses alliés. Il va falloir ressusciter la Reine Sorcière et l’aider à affronter sa soeur Xivu Arath afin que Savathün ne vous révèle la clé pour traverser le portail du Voyageur. Dans cette saison, les gardiens devront maîtriser la magie de la Ruche et aider Eris Morn à se transformer en déesse de la Ruche.

Comme d’habitude, on aura droit à un nouvel évènement et un système de progression histoire d’avoir de nouveaux équipements, de nouvelles armes. Terminez les activités saisonnières pour obtenir des cartes qui permet de personnaliser le jeu avec des améliorations et des bonus pour diverses activités. A vous de bien choisir les cartes dans votre deck.

Cette saison apporte également des nouveaux comme les mission de Réflexion Temporelle permettant de (re)découvrir des moments clés de l’histoire de Destiny 2 à travers de courtes missions. Cela permettra à des nouveaux joueurs de mieux appréhender l’univers du jeu. Depuis le lancement de la saison, 3 missions de Réflexion Temporelle sont disponibles. Ces missions sont accessibles pour tous les joueurs.

Enfin, qui dit nouvelle saison dit nouveau raid. Enfin, ancien nouveau raid puisque pour la saison de la sorcière, Bungie a décidé de ramener d’entre les morts – ce n’est pas faute de l’avoir défoncé à maintes reprises déjà à l’époque – Cropta. C’est donc le raid La Chute de Cropta que Bungie a décidé de revisiter et nous le reproposer. Pour rappel, il s’agit d’un des raids de Destiny 1. La Chute de Cropta sera disponible à partir du 1er septembre prochain.

La saison de la sorcière se terminera le 28 novembre prochain. Rendez-vous donc à la Tour pour vous lancer dans cette saison. En attendant, voici vidéos et immense galerie pour vous donner une idée de ce qui vous attend.

Destiny 2 Eclipse est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.