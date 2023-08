Bungie détaille la prochaine extension de Destiny 2 nommée La Forme Finale

Si la saison de la sorcière bat son plein, Bungie nous prépare en communiquant sur la prochaine grosse extension prévue pour début 2024.

Après les évènements de l’extension Eclipse toujours en cours où on commence à comprendre où veut en venir Bungie, l’extension La Forme Finale va marquer la fin de la guerre entre la Lumière et les Ténèbres. Et pour l’occasion, les gardiens vont devoir carrément affronter le Témoin avec l’aide des personnages les plus emblématiques de la saga à savoir Ikora Rey, Zavala et un revenant en la personne de Cayde-6.

Cette extension permettra de découvrir une nouvelle destination nommé le Coeur Pâle située à l’intérieur du Voyageur. La campagne s’y déroulera et évidemment cette destination sera ouverte une fois la campagne terminée pour toujours plus d’activités. Celle-ci va rappeler bien des souvenirs aux fans de Destiny 1 et 2 puisqu’elle regroupera diverses lieux remaniés dont la Tour originelle de Destiny 1 sous une forme inédite mais reconnaissable.

Comme toute extension de Destiny 2, La Forme Finale va apporter son lot de nouveaux avec de nouveaux supers particulièrement spectaculaires conçus pour le travail en équipe. Une nouvelle sous-division d’armes va faire aussi son apparition : les pistolets lance-roquettes. U n nouveau fusil automatique à armature de soutien fera aussi son apparition. Son originalité est de pouvoir shooter sur les ennemis pour les éliminer et sur les alliés pour les soigner. Pour les nostalgiques, des armes du premier Destiny reviendront avec quelques nouveautés.

La Forme Finale ajoutera aussi un nouveau type d’ennemi, les Subjugueurs, plutôt dangereux car capables d’utiliser les pouvoirs de la satase et du filobscur.

Les fans de PvP pourront découvrir une nouvelle arène sur le thème des Vex nommée Multiplex ainsi qu’un nouveau mode multijoueur basé sur des reliques et un nouveau modificateur.

Avec la sortie de La Forme Finale, Bungie a décidé de changer la structure des mises à jour pour l’année 2024. En lieu et place du concept des saisons, Bungie a décidé de parler d’épisodes. Ce nouveau système d’épisodes prendra donc la place des saisons et permettra à l’équipe de proposer une nouvelle approche pour la narration et le contenu. L’année 2024 aura 3 épisodes séparés nommés Echos, Revenant et Hérésie. Le premier épisode sera lancé dès mars 2024 peu de temps après la sortie de La Forme Finale.

Chaque épisode proposera une histoire indépendante racontée en 3 actes. Cela permettra aux fans d’en apprendre plus sur les évènements de l’extension.

Si vous savez que vous allez plonger dans l’ultime bataille contre le Témoin, sachez que l’extension est déjà en précommande. Bungie a prévu plusieurs éditions dont voici les contenus :

Édition Standard

L’Édition Standard de Destiny 2 : La Forme Finale contient :

Nouvelle campagne + Mode Légendaire

Nouveau raid

Nouvel épisode : Échos

Déverrouillages instantanés avec la précommande : Spectre exotique Emblème de l’extension



Destiny 2 : La Forme Finale + Pass annuel

L’Édition Destiny 2 : La Forme Finale + Pass annuel contient :

Nouvelle campagne + Mode Légendaire

Nouveau raid

Trois épisodes : Échos, Revenant et Hérésie

Fusil à fusion exotique Dallage, avec catalyseur et ornement

Clé de donjon de La Forme Finale (pour deux donjons)

Passereau exotique

Magot secret (un par épisode) 3 alliages ascendants 4 éclats ascendants 1 cryptage exotique 7 modules d’amélioration 1 objet exotique (un Vaisseau, un Spectre ou un Passereau)

Déverrouillages instantanés avec la précommande : Fusil à fusion exotique Dallage Interaction exotique Spectre exotique Emblème de l’extension



Destiny 2 : La Forme Finale – Édition Collector

L’Édition Collector de Destiny 2 : La Forme Finale est disponible en précommande dès maintenant et inclut tout le contenu de Destiny 2 : La Forme Finale + Pass annuel ainsi que les éléments suivants :

Réplique de la Tour originale de Destiny, avec lumières LED et sons

Figurines des mentors de l’Avant-garde

Dossier de mission et patch de l’Avant-garde

Livre manuscrit

Code pour un emblème exclusif de Destiny 2

Version numérique de la bande originale de Destiny 2 : La Forme Finale

Destiny 2 La Forme Finale sera disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC le 27 février 2024.