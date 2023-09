Microids confirme Astérix & Obélix Baffez-les Tous! 2 pour fin novembre

Nos gaulois adorés vont revenir dès la fin de cette année pour baffer encore les pauvres romains dans une nouvelle aventure.

Microids donne enfin une date de sortie pour son Astérix & Obélix Baffez les Tous! 2. Vous allez pouvoir vous défouler sur des légions de romains à partir du 30 novembre 2023 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC en version numérique comme en version physique.

Pour rappel, il s’agit toujours d’un beat’em all 2D dans la plus pure tradition avec la possibilité de jouer seul ou à deux en local. Les fans de notre célèbre duo de gaulois vont pouvoir découvrir une histoire inédite donnant un bon prétexte pour baffer du romain à volonté.

L’équipe de Mr Nutz Studio, déjà responsable du premier volet, a décidé de vous en donner plus avec des environnements inédits et plus d’ennemis et de boss à combattre. Par ailleurs, Astérix et Obélix auront plus de coups spécifiques pour pilonner du romain sans parler de leur mode furie ou d’une attaque ultimate. Profitez également des éléments du décor pour massacrer du romain. Et techniquement, les puristes d’Astérix et Obélix apprécieront toujours autant la direction artistique avec des personnages, des décors et des animations faits à la main.

Je vous propose la toute première vidéo de gameplay et une belle galerie d’images pour vous faire votre propre idée de la chose.

Astérix & Obélix Baffez les Tous! 2 sera disponible le 30 novembre 2023 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.