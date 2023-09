Le Pass Dirigeant débarque sur les versions consoles de Civilization VI

Pour les fans de stratégie, Civilization est une saga incontournable. Et pour enrichir les possibilités du dernier opus sur consoles, Civlization VI, 2K sort un season pass.

2K annonce la disponibilité immédiate du Pass Dirigeant pour son Civilization VI sur PS4, Xbox One et Switch. A l’origine non prévu sur consoles, la communauté a semble-t-il réussi à convaincre les développeurs de l’adapter pour les versions consoles de Civilization VI.

Ce Pass Dirigeant ajoute de nouveaux dirigeants ainsi que diverses nouveautés comme suit :

Nouveaux Dirigeants

Abraham Lincoln (Etats-Unis)

Elizabeth I (Royaume-Uni)

Sundiata Keita (Mali) [2]

Ludwig II (Allemagne)

Nader Shah (Perse) [3]

Nzinga Mbande (Congo)

Ramses (Egypte)

Sejong (Corée) [4]

Theodora (Empire Byzantin) [5]

Tokugawa (Japon)

Wu Zetian (Chine)

Yongle (Chine)

De nouveaux regards sur les dirigeants existants

Cléopâtre de Ptolémée (Egypte)

Qin Shi Huang l’unificateur (Chine)

Suleiman le Magnifique (Empire Ottoman) [2]

Saladin (Arabie)

Harald Hardrada (Norvège)

Victoria – L’âge de la vapeur (Royaume-Uni)

Si vous décidez de vous lancer en achetant Civilization VI Anthology ou Civilization VI et la mise à jour Civilization VI Anthology auront droit à ce Pass Dirigeant gratuitement.

Parallèlement à cette annonce, 2K a proposé une mise à jour de Civilization VI améliorant divers détails et apportant divers correctifs.

Civilization VI est disponible sur PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC. Le jeu est jouable sur PS5 et XSX/S via le mode rétrocompatibilité.