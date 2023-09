La licence WRC change de crémerie et débarque chez EA/Codemasters avec EA Sports WRC

EA et Codemasters dévoilent les premières images et informations concernant leur premier titre basé sur la WRC. Les fans vont devoir s’adapter à un nouveau gameplay.

Après plusieurs années chez Nacon, la franchise passe dès cette année chez EA/Codemasters. Evidemment, EA Sports WRC va profiter des équipes de Codemasters pour un titre qu’on espère riche. L’éditeur annonce ainsi que ce premier opus va profiter du moteur physique qu’on avait découvert de la série Dirt Rally adapté évidemment aux compétitions WRC. L’équipe a toutefois décidé d’utiliser l’Unreal Engine – on va supposer qu’il s’agit de l’Unreal Engine 5 même si EA et Codemasters ne le précisent pas – au lieu de leur moteur maison pour cette nouvelle simulation. On peut espérer donc une réalisation vraiment nouvelle génération.

Codemasters prévoit des étapes plus longues et plus riches en détails avec 18 sites officiels du championnat du monde des rallyes et plus de 600 kms de tracés. EA Sports WRC aura également 10 bolides WRC, WRC2 et Junior WRC. Et pour les fans et puristes, l’équipe a également prévu d’intégrés 68 voitures de rallye les plus emblématiques. Chaque voiture sera soigneusement reproduite y compris au niveau sonore.

Les développeurs vont implémenter le Dynamic Handling System qui va permettre d’ajuster la maniabilité et le pilotage en fonction de votre niveau. Cela devrait permettre aux vétérans de sim racing ou aux débutants de pouvoir profiter du jeu.

EA Sports WRC va apporter une innovation qui semble intéressante, le Builder. Ce mode va vous permettre de construire votre propre voiture de rallye en choisissant divers composants (châssis, carrosserie, pièces mécaniques, etc.) et la personnaliser à votre guise.

Côté multijoueur, EA Sports WRC permettra à 32 joueurs de concourir en cross-play. Comme les autres jeux de course, EA Sports WRC utilisera l’application EA Racenet pour tout l’aspect communautaire avec des tournois personnalisables et bien d’autres épreuves et compétitions.

EA Sports WRC est prévu sur PS5, XSX/S et PC à partir du 31 octobre 2023.